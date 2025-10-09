ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki kabine toplantısında, Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Trump, anlaşmanın Orta Doğu barışı için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, bölgeye barışın geleceğine inandığını söyledi.

Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür

Trump, sürece katkı veren ülkelere teşekkür ederek, “Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri için minnettarım” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hamas ve diğer gruplarla ilgili süreçte bizzat ilgilendiğini ve harika bir iş çıkardığını ifade etti.

Barışın kalıcı olacağına dikkat çekti

Gazze’de ‘savaşı’ sona erdirdiklerini belirten Trump, “Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer” değerlendirmesinde bulundu. Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır’a gideceğini ve tüm esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını açıkladı.

İsrail ziyaretinde Knesset’te konuşma ihtimali

ABD Başkanı, bölge ziyareti kapsamında İsrail’i de ziyaret ederek Knesset’te konuşma yapabileceğini belirtti. Trump, “Benden orada konuşmamı istediler ve kabul ettim. İlk kez bir ABD başkanı bunu yapacak, çok ilginç olacak” dedi.

Gazze yeniden inşa edilecek

Trump, Gazze’nin mevcut durumunun yaşanabilir olmadığını belirterek, “Gazze yavaş yavaş yeniden inşa edilecek. Bazı ülkelerin muazzam servetleri, Gazze için mucizeler yaratacak” dedi.

Diğer konulara dair açıklamalar

Trump, İsrail’in yeniden saldırmaması konusunda garantilerle ilgili soruya net yanıt vermezken, ikinci aşama ile ilgili sürecin silahsızlanma ve geri çekilmeleri kapsayacağını ifade etti. Ayrıca, iki devletli çözüm konusunda ise “Bu konuda görüşüm yok, onlar nasıl uzlaşırsa ona uyacağım” dedi.