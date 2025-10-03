Türkiye'de kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Erkekler Eylül ayında 24 kadını öldürdü, 71 kadını ise yaraladı. Hayatını kaybeden kadınların büyük kısmı yakınında bulunan erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınlardan 14’ü ev içinde, yani en güvende olmaları gereken yerde katledildi.

Çocuklara şiddette artıyor!

Kadın cinayetlerinin yanı sıra çocuklara yönelik erkek şiddeti de alarm verici seviyede. Erkekler, Eylül ayında 8 çocuğu istismar ederken, 9 çocuğu öldürdü. Ayrıca 10 kadın tacize uğrarken, 39 kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, erkek şiddetinin tesadüfi ya da münferit değil, sistematik bir tahakküm biçimi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Erkekliğin bu şiddet dolu yüzü, kadınların her an öldürülebileceği, yaşam haklarının her an ellerinden alınabileceği bir ortam yaratıyor.

Ataerkil Sistem ve Erkek Tahakkümü!

Toplumda kökleşmiş olan cinsiyet eşitsizliği yalnızca kadınları değil, tüm toplumu etkileyen derin bir yapısal sorun olarak öne çıkıyor. Bu eşitsizlik, ataerkil sistemin erkeklere tanıdığı ayrıcalıklı roller üzerinden besleniyor. Kadınlara ikincil rollerin biçildiği bu düzende, kadın emeği ve yaşamı değersizleştiriliyor.