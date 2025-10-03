Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında artış gösterdi.

Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Böylece son 12 ayda fiyat artışları üçte birin üzerinde seyretti.

Açıklanan enflasyon oranlarının ardından kira artış oranı da belli oldu. Borçlar Kanunu gereği işyeri ve konut kiralarında artış üst sınırını belirleyen 12 aylık ortalama TÜFE, Ekim ayında yüzde 38,36 oldu. Buna göre, kiracılar ve mal sahipleri arasında yapılacak sözleşme yenilemelerinde bu oran dikkate alınacak.