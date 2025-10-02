Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonların kilit ismi olarak öne çıkan ve aynı soruşturma kapsamında 'suç örgütü lideri' olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın tüm mal varlığı TMSF'ye devroldu ve tüm şirketlerine kayyum atandı.

Aziz İhsan Aktaş kimdir?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır ve özellikle kamu ihaleleriyle bağlantılı şirketleriyle tanınmaktadır. Aktaş, Bilginay ve İçkale adlı firmaların yöneticiliğini üstlenmiştir. Bilginay, 2007 yılında Antalya'da kurulmuş ve 2015'te merkezini Ankara'ya taşımıştır; bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik gibi hizmetler sunmaktadır. İçkale ise 2015 yılında Diyarbakır'da faaliyete geçmiş ve zamanla İstanbul ile Ankara'da da etkinliğini artırmıştır.

2025 yılı başlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aktaş'a "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yöneltilmiştir. Özellikle Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik usulsüzlük iddialarında adı sıkça geçmiştir.

Soruşturma kapsamında, Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka da dahil olmak üzere toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Aktaş, 2025 yılı Temmuz ayında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Ancak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler sonucu, ev hapsine alınmış ve ardından ev hapsi kararı kaldırılmıştır