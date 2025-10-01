Melisa SAPAZ

TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı.

CHP KATLMADI

CHP, tıpkı genel kurulun açılış oturumuna katılmadığı gibi resepsiyonu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı için protesto ederek gelmedi.

Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da önceden belirlenmiş programı olduğu için resepsiyona katılması. Resepsiyona İyi Partiyi temsilen Grup Başkanvekili Turan Çömez katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basın mensuplarının TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılışına CHP grubunun katılmamasına ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine, "Bu sene olmadı ama takdir kendilerinin. Bir şey diyemiyorum ama böyle olmamasını temenni ederdik" yanıtını verdi.

RESEPSİYONDA MUSTAFA KESER ŞARKI SÖYLEDİ

Her resepsiyona davet edilmesine rağmen şarkı söylemeyen sanatçı Mustafa Keser tören salonunda şarkı söyledi. Mustafa Keser, katılımcılara “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” ve “Bir İhtimal Daha Var” şarkılarını söyledi.

Mustafa Keser Meclis’in her resepsiyona davet edildiğini ancak şarkı söylemediği belirterek “Bu kez Meclis Başkanımızı kıramadım. İki şarkı söyledim” dedi.

Fotoğraflar : Umut KARAKÜLAH