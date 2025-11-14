Sonsöz Gazetesi Muhabiri Sümer Taşkıran'ın haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Başkanlık Divanı üyeleri, İl Başkanı Av. Alperen Akbaş ve partililerle birlikte, Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba’nın Eski Meclis Binası önünde yaptığı basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Açıklamada konuşan Özdağ, şehit ailelerinin acısının tüm Türk milleti tarafından hissedildiğini vurgulayarak, “Zafer Partisi olarak şehitlerimizin aziz hatırasına ve vatan uğruna can vermiş kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Vatanı için evladını toprağa veren bir annenin acısı milletimizin yüreğinde hissedilir” dedi.

"ONURLU MÜCADELELERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özdağ, Pakize Akbaba’nın ve tüm şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler, onların gözyaşlarını unutmamak, emanetlerine sahip çıkmak ve Türk milletinin onurunu korumak için buradayız. Şehit annemiz Pakize Akbaba’nın ve tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"VATANIN BİRLİĞİ UĞRUNA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Zafer Partisi’nin, Türk vatanının bağımsızlığı ve birliği için can verenlerin davasını her şartta sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Özdağ, şehit aileleri ile gazilerin onurlu mücadelesine desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.