Hemen herkesin hayatında bir kahve–çay tercihi vardır. Kimisi kahvesiz güne başlayamaz, kimisi de çay içmeden kendine gelemez. Peki sağlık açısından hangisi önde? Uzmanların araştırmaları bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırıyor.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre kahve, içerdiği yüksek kafein oranıyla kısa sürede enerji veriyor ve dikkat toplamaya yardımcı oluyor. Günde 2-3 fincan kahve tüketiminin, kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler yarattığına dair bulgular mevcut. Ayrıca bazı araştırmalar kahvenin, tip 2 diyabet riskini azalttığını da ortaya koyuyor.

Çay ise daha düşük kafein barındırması sayesinde gün boyu daha dengeli bir enerji sağlıyor. Özellikle yeşil ve beyaz çayın, antioksidan yönünden zengin olması bağışıklık sistemini destekliyor. Siyah çay ise damar sağlığını korumada ve stresi azaltmada öne çıkıyor.

Uzmanlar, kahve ya da çayı abartmadan tüketmenin önemli olduğunu vurguluyor. Günde 4-5 fincandan fazla kahve içmek uyku bozukluklarına ve kalp ritim sorunlarına yol açabilirken, aşırı çay tüketimi de demir emilimini olumsuz etkileyebiliyor.

Sonuç olarak kahve, kısa süreli enerji patlamaları için; çay ise sakin ve dengeli bir zihin için öne çıkıyor. Bilim insanları, tercihin kişisel ihtiyaçlara ve yaşam tarzına göre şekillenmesi gerektiğini söylüyor.