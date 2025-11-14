Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde kesin nedeni bilinmeyen, nadir görülen ve genç kadınlarda görülme eğilimi gösteren, belirli aralıklarla tekrarlayabilen, kronik (süreğen) meme hastalığı olarak bilinen Granülomatöz Mastit Polikliniği açıldı.

Göğüs Hatalıkları Bölüm Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Göğüs bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik veya tekrarlayan apselerle seyreden granülomatöz mastit, doğru tanı ve tedavi gerektiren özel bir hastalık.

Yeni açılan poliklinikte deneyimli Genel Cerrahi uzmanların eşliğinde tanı, tedavi ve takip süreçleri multidisipliner bir yaklaşımla yürütülüyor.

Hastane yetkilileri polikliniğin haftanın belirli günlerinde hizmet verdiğini ve Genel Cerrahi Meme-Endokrin Polikliniklerine başvurarak ayrıntılı bilgi alınabileceğini söylediler