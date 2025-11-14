TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmaların ardından, kendisine yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmaların ardından, kendisine yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kurtulmuş’un avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde, Usta’nın ifadelerinin “onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici” olduğu belirtildi.

TARTIŞMAYI ALEVLENDİREN SÖZLER

Komisyon görüşmelerinde İYİ Parti Grup Sözcüsü olan Usta, Kurtulmuş’a yönelik, “Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık ama Abdullah Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” ifadelerini kullanmış, bu sözler siyasette geniş yankı bulmuştu.

USTA'DAN İLK TEPKİ: “BU DAVA BİZİM HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYOR”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, davanın ardından TBMM’de kameraların karşısına geçti. Sakin ama kararlı bir üslupla konuşan Usta, açılan davanın “kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini” söyledi.

