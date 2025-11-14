TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmaların ardından, kendisine yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan tartışmaların ardından, kendisine yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kurtulmuş’un avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde, Usta’nın ifadelerinin “onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici” olduğu belirtildi.

27E07A92 C884 4F27 9833 93D36C3D06E6TARTIŞMAYI ALEVLENDİREN SÖZLER

Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de!
Ekimde en yüksek sıcaklık Cizre'de!
İçeriği Görüntüle

Komisyon görüşmelerinde İYİ Parti Grup Sözcüsü olan Usta, Kurtulmuş’a yönelik, “Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık ama Abdullah Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” ifadelerini kullanmış, bu sözler siyasette geniş yankı bulmuştu.

USTA'DAN İLK TEPKİ: “BU DAVA BİZİM HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYOR”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, davanın ardından TBMM’de kameraların karşısına geçti. Sakin ama kararlı bir üslupla konuşan Usta, açılan davanın “kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini” söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

Muhabir: Haber Merkezi