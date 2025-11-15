Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, toplardamar ve atardamarları etkileyen damar hastalıklarının son yıllarda ciddi şekilde arttığını söyledi. Genetik faktörlerin yanı sıra obezite, diyabet, hipertansiyon, sigara ve alkol tüketimi gibi kontrol edilebilir risklerin azaltılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Gelişen teknoloji sayesinde damar hastalıklarının kolaylıkla tespit edilip tedavi edilebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Erdil, “Tedavi başarı oranı çok yükseldi ama farkındalık olmadan sağlıklı kalmak mümkün değil” dedi.

“50 Yaş Artık Genç Sayılıyor, Ancak Damarlar Yaşlanıyor”

İnsan ömrünün son 100 yılda önemli ölçüde uzadığına değinen Prof. Dr. Erdil, 50 yaşın günümüzde ‘orta yaş’ olarak bile görülmediğini, ancak damarların yaşlanmasının bu yaşlarda hızlandığını belirtti. Özellikle sigara, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmenin damarları en çok yıpratan faktörler olduğuna dikkat çekti.

DAMAR YAŞI SAĞLIKTA KRİTİK ÖLÇÜ

Prof. Dr. Erdil, “İnsan, damar yaşı kadar sağlıklıdır” diyerek venöz yetmezlik, pıhtı ve derin ven trombozu gibi hastalıkların özellikle 50 yaş üstünde çok sık görüldüğünü söyledi:

“50 yaş üstü 10 kişiden 8’inde venöz hastalık olmama ihtimali yok.”

Pıhtı Oluşumunda En Büyük Tehlike: Hareketsizlik ve Susuzluk

Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Aslım da pıhtı riskinin toplumda hızla arttığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

Yetersiz su tüketimi

Uzun süre hareketsizlik

Sigara

Doğum kontrol hapları

Bu faktörlerin pıhtı oluşumunu kolaylaştırdığını ifade eden Aslım, özellikle uzun yolculuklar ve masa başı çalışanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

“Aşı Pıhtı Yapıyor” İddiası: Şehir Efsanesi

Prof. Dr. Aslım, Covid-19 sonrası yayılan “aşı pıhtı yapıyor” iddialarına da net yanıt verdi:

“Bu bir şehir efsanesi. Bilimsel çalışmalar, Covid geçiren ve aşı olmayanlarda pıhtı riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.”

Aspirin Tartışması Devam Ediyor

Kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirin konusunda dünyada tartışmalar sürdüğünü belirten Aslım, aspirin kullanımının herkes için uygun olmadığını ve mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini vurguladı.