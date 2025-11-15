Başkentte iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde 3 iş yerinden para ve sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Şüpheliler T.K. (15), H.E. (15), U.G. (15) ve A.Ş'nin (15) çaldıkları parayla bir büfeden alışveriş yaptıkları belirlendi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.