İstanbul’daki iş hayatını bırakıp 2 çocuğuyla Oltu’ya dönen Murat Özmen, 2021 yılında Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi’ne başvurarak yüzde 50 hibe desteği aldı. Oltu’nun Gökçedere Mahallesi'nde 1,5 dönümlük alanda kurduğu tesiste üretim için:

Konya’dan kompost ,

Kütahya’dan göl toprağı ,

Soğuk hava deposu

temin ederek profesyonel bir üretim sistemi oluşturdu. 90-100 günlük döngülerle hasat edilen kültür mantarları, Erzurum ve Oltu’daki marketlere satılıyor.

“Taleplere Yetişemez Oldum”

Talebin hızla arttığını belirten Özmen, üretim kapasitesini büyütmek istediğini söyledi:

“Hem bölgenin ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek istedim. Yılda yaklaşık 80 ton üretim yapıyorum. Pazarlamada sorun yaşamıyorum, gelen taleplere yetişemez oldum. Tesisi büyütmeyi planlıyorum.”

Yoğun talep nedeniyle bazı mantarların 600–800 gram ağırlığa ulaşabildiğini belirten Özmen, üretim alanını genişletmeyi hedefliyor.