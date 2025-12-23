Kaza, dün öğle saatlerinde Manavgat Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar, bir vakaya gitmek için arkadan gelen ambulansa yol vermek istedi. Önde bulunan Hasan Demirel'in kullandığı 07 JA 232 plakalı otomobil hareket edip yola çıktığı sırada Alanya yönünden gelen İbrahim Örnek'in idaresindeki 34 KGG 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Demirel ve Örnek ile araçlardaki Nafiz Demirel ve Hasan Ünaldı yaralandı. Yaralılara, aynı ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin direksiyonu 15 metre geride, aküsü ise 130 metre ileride bulundu. Yaklaşık 1 saat kapatılan yol araçların kaldırılması, parçaların toplanması ve kumlama çalışmalarından sonra ulaşıma açıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan ambulans geldiğini gören otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta hareket edip yola çıkması ardından da hızla gelen diğer otomobille çarpışması yer aldı. (DHA)