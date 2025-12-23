Geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray’a 2-0 yenilen Trabzonspor, sonraki dönemde 10’u Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında oynadığı 11 resmi maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Corendon Alanyaspor mağlubiyeti ile Trabzon’da 11 maç sonra yenilen bordo-mavililerin sahasındaki kaybetmeme serisi 221 gün sürdü.

Süper Lig’de 99 Gün Sonra Mağlubiyet

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Gençlerbirliği’ne 4-3 yenilen Trabzonspor, ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. En son ligin 5. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi, 99 gün sonra tekrar mağlup oldu.

Fatih Tekke ile Performans

Genç teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, iki sezonda 28 lig maçında 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Süper Lig’de sadece Gençlerbirliği ve Alanyaspor’a kaybeden bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Corendon Alanyaspor’a mağlup olarak grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Zirve Yarışında ‘Yara’

Ligin son iki haftasında Beşiktaş ile berabere kalan, Gençlerbirliği’ne mağlup olan ve Corendon Alanyaspor’a elenen Trabzonspor, 2026’ya moral bozukluğu ile giriyor. Ligde lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son iki haftada zirvede önemli puan kaybı yaşadı.