İstanbul’un Fatih ilçesinde Almanya’dan tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı trajik olaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Aileden anne Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıkları ardından yaşamlarını yitirmişti. Baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Marburg virüsü yayılıyor: Türkiye için risk var mı?
Marburg virüsü yayılıyor: Türkiye için risk var mı?
İçeriği Görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, otel ve otelin ilaçlanmasıyla ilgili çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında 2 otel görevlisi (resepsiyon görevlileri) ile oteli ilaçlayan şirketin sahibi de yer alıyor.

Muhabir: Haber Merkezi