İstanbul’un Fatih ilçesinde Almanya’dan tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı trajik olaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Aileden anne Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıkları ardından yaşamlarını yitirmişti. Baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, otel ve otelin ilaçlanmasıyla ilgili çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında 2 otel görevlisi (resepsiyon görevlileri) ile oteli ilaçlayan şirketin sahibi de yer alıyor.