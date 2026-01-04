Yunanistan’da yaşanan teknik bir frekans sorunu nedeniyle ülke genelindeki havalimanlarında uçuş trafiği durma noktasına geldi. Kriz nedeniyle bazı havalimanlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Yaşanan aksaklık sonrası Yunanistan’a gitmek üzere havalanan uçakların bir kısmı güvenlik gerekçesiyle Türkiye’deki havalimanlarına yönlendirildi. Hava trafik kontrol sistemlerinde meydana gelen frekans sorununun uçuş güvenliğini etkilediği belirtildi.

Yetkililer, sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü açıkladı. Arızanın giderilmesine kadar hava trafiğinde kontrollü geçiş sağlandığı öğrenildi.

Kriz nedeniyle Yunanistan genelinde iç ve dış hat uçuşlarında gecikmeler yaşanırken, yolcuların havalimanlarında bekleyişi sürüyor.