Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçeyi tamamen beyaz örtüyle kapladı. İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan yoğun kar, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte vadiler, kayalık alanlar ve dağlık bölgeler karla kaplanırken, bazı noktalarda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı belirtildi. Yağışın ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 2 Metreyi Buldu

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar yükselirken, beyaz örtü doğayı tamamen kapladı. Oluşan manzaralar dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olaylarının görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.