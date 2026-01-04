Venezuela’da yaşanan siyasi gelişmelerin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Delcy Rodríguez, ülke siyasetinin son yıllarda en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir iktidarın kilit kadrosunda yer alan Rodríguez, kriz dönemlerinde üstlendiği rollerle tanınıyor.

Delcy Rodríguez, 2018’den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Hukuk eğitimi alan Rodríguez, siyasi kariyerini Hugo Chavez döneminde şekillenen Bolivarcı çizgi üzerinde inşa etti.

Diplomasi ve kriz tecrübesiyle biliniyor

Rodríguez, 2014–2018 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Venezuela’nın özellikle ABD ve Batılı ülkelerle yaşadığı diplomatik gerilimlerde hükümetin en sert ve görünür savunucularından biri oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı çıkışlar, onu uluslararası kamuoyunda tanınan bir figüre dönüştürdü.

İktidarın “güvenilir ismi”

Kurucu Meclis üyeliği ve üst düzey hükümet görevlerinin ardından devlet başkan yardımcılığına getirilen Rodríguez, ekonomi, enerji ve yaptırımların etkileriyle ilgili süreçlerin koordinasyonunda aktif rol üstlendi. Bu yönüyle, yönetim içinde “devletin sürekliliğini sağlayan isim” olarak anılıyor.

Neden dikkat çekiyor?

Sert söylemleriyle bilinen deneyimli bir diplomat

Maduro yönetiminin en etkili ve yetkili isimlerinden biri

Geçici devlet başkanlığı görevine getirilmesi, Venezuela’da yönetimin sürekliliğini sağlama adımı olarak değerlendirilirken, ülke içi ve uluslararası arenada yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.