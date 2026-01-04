Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan “CMXXIV” adlı stand-up gösterisinde yaptığı bir espri, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gösteride kadınlarla ilgili kullandığı ifadeler bazı izleyicilerin tepkisini çekerken, şarkıcı İrem Derici’den Cem Yılmaz’a destek paylaşımı geldi.

“38 Lan, Ölmek Üzere” Sözleri Gündem Oldu

Uzun bir aranın ardından “CMXXIV” ile sahnelere dönen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi, 31 Aralık 2025 gecesi Netflix’te yayınlandı. Gösterinin yayınlanmasının ardından Yılmaz’ın,

“38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar. 38 lan, ölmek üzere!”

sözleri bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. Espri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İrem Derici: “Bunun Adı Mizah”

Tartışmalar sürerken, ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz’a destek verdi. 38 yaşında olduğunu vurgulayan Derici, şu ifadeleri kullandı:

“38’im, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah.”

“Cem Yılmaz’ın Muadili Yok”

Derici, paylaşımında ayrıca,

“Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün”

ifadelerini kullanarak eleştirilere tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, mesajını “Cem Yılmaz’ın muadili yok” sözleriyle tamamladı.

Cem Yılmaz’ın “CMXXIV” gösterisi, Netflix’te yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada gündem olurken, bazı espriler etrafında oluşan tartışmalar da kamuoyunda geniş yer buldu.