Düzce’de akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı, polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Husumetli olduğu öne sürülen akraba aileler arasında taş, sopa, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.