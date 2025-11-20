Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gökçeköy mevkisi Hacıdayı kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akdeniz'e, H.K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Emine Akdeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akdeniz’in cenazesi inceleme sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü H.K gözaltına alınırken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

