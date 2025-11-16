Kızılcık Şerbeti dizisinden peş peşe ayrılan Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak ile ilgili perde arkası detaylar gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların diziden ayrılmasında set ortamındaki huzursuzluklar ve kişisel anlaşmazlıkların etkili olduğu öne sürüldü.

Emrah Altıntoprak’ın Ayrılığının Nedeni: “Hijyen Sorunu” İddiası

Dizide önemli bir karaktere hayat veren Emrah Altıntoprak’ın ayrılığıyla ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

Kulis bilgilerine göre Altıntoprak, partneri Feyza Civelek ile çalışırken kişisel hijyen konusunda rahatsızlık yaşadı.

Oyuncunun bu durumu defalarca kibar bir dille ilettiği ancak bir çözüm bulunamayınca projeden ayrılmak için yapım ekibine talepte bulunduğu iddia edildi.

Altıntoprak’ın bu nedenle bir an önce sözleşmesini sonlandırmak istediği öne sürülüyor.

Ayrıca Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun veda paylaşımlarında ise Feyza Civelek'in adını geçirmedikleri ve diziden ayrıldıktan hemen sonra takipten çıkardığı da görüldü.

Sıla Türkoğlu’nu Rahatsız Eden Sahneler ve Ayrılık Kararı

Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu’nun ayrılığının arka planında ise özel yaşamındaki gelişmelerin olduğu konuşuluyor.

İddiaya göre Türkoğlu, bir dönem aşk yaşadığı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile senaryoda yer alan öpüşme ve yakınlaşma sahnelerinden rahatsızlık duymaya başladı.

Bu durumun, türkücü Ata Ayyıldız ile olan ilişkisini de etkilediği, Ayyıldız’ın da ayrılık kararına destek verdiği öne sürüldü.

Feyza Civelek ile Aynı Sette Bulunmak Türkoğlu’nu Rahatsız Etti

Bir diğer iddiaya göre Sıla Türkoğlu, son dönemde sık sık gündeme gelen isim Feyza Civelek ile aynı sette bulunmaktan da rahatsızlık duydu.

Bu gerginliğin, Türkoğlu’nun ayrılık sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Yapımdan Henüz Resmî Açıklama Yok

Tüm iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin yapım şirketi ve oyunculardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizideki ayrılıkların hikâyeyi nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.