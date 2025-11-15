Körfez ilçesinde, boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek arkadaşı Ercan Kavşut’u bıçaklayan Burak E., başlatılan soruşturma sonrası adliyeye sevk edildi. Kavşut, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak E. önce eski eşi M.K.’yi (30) işyerinde darp edip bıçakladı, ardından eski eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Ercan Kavşut (36)’u otomobilin direksiyonunda defalarca bıçakladı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ağır yaralanan Kavşut, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Burak E. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü serbest bırakılırken, cinayet şüphelisi Burak E. ve diğer 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalıştığı öğrenilen Burak E.’nin olaydan kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü belirtildi.