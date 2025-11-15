Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi D-400 kara yolu Müze Alt Geçidi’nde meydana gelen trafik kazasında, cip ile kamyonet çarpıştı. Cipin sürücüsü 20 yaşındaki Yunus Görecek ve yanında bulunan Zehra Akyüz hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yunus Görecek yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Bayram O. idaresindeki 31 LV 973 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, cip sürücüsü Yunus Görecek ve yanındaki Zehra Akyüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görecek ve Akyüz’ün cenazeleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.