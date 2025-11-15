Show TV’nin, yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi Kızılcık Şerbetikadrosuna genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu dahil oldu. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide Hafızoğlu, Emir karakterine hayat verecek.

Dizinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde, Emir karakteri izleyiciyle ilk kez buluştu. Çimen ve Emir’in arkadaş grubunun yollarını kesiştireceği bölümde, ikili dolu dizgin bir aşka yelken açacak.