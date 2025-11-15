Erbaa ilçesinde açılması planlanan taş ocağına, vatandaşlar ve yerel yönetimden destek gören MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut tepki gösterdi.

Erbaa’da özel bir şirket tarafından açılması planlanan taş ocağı, bölge halkının tepkisini çekti. Vatandaşları ziyaret eden ve destek veren MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve MHP’li il genel meclis üyeleri, bölge halkının yanında olduklarını belirtti.

“Kelkit Havzası korunmalı”

Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kelkit Havzası’nın Türkiye’nin en değerli coğrafyalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir madenin getireceği kar, bu coğrafyanın elden gitmesinden daha değerli olamaz. Buradan çıkacak hiçbir maden, Kelkit Havzası’ndaki bir ağaçtan kıymetli değil” dedi.

Bulut, bölgedeki vatandaşların kendi coğrafyasının talan edilmesine karşı olduğunu ifade ederek, Sakarat ve Boğalı’daki maden çalışmalarında da aynı hassasiyetin gösterildiğini söyledi. Milletvekili, “Ankara’da gerekli girişimlerde bulunacağız ve bu mücadeleyi hukuk çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.

Halkın yanında olduklarını vurgulayan Bulut, “Sürdürmüş olduğunuz bu mücadele yalnız değil. İnsanımızın ve Kelkit Havzası’nın değerini korumak için gerekli her adımı atacağız” ifadelerini kullandı.