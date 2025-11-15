Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilde yapımı tamamlanan 350 bininci konutun toplu anahtar teslimi için Adıyaman’ı ziyaret etti. Havalimanından miting alanına ilerlerken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, törende hem deprem konutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.

“350 bininci konutun anahtar teslimini yapmanın gururunu yaşıyoruz”

Deprem bölgesine verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Erdoğan, 11 ilde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Erdoğan, “Bizim gayemiz millete hizmet. Yaraları sarmak ve vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Adıyaman’da bugüne kadar 38 bin 157 konut ve iş yeri teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, İndere’de 16 bin konutun tamamlandığını ve yaklaşık 100 bin vatandaşın güvenli evlerine kavuşacağını belirtti.

“Deprem öncesi söz veren ana muhalefet seçimden sonra ortadan kayboldu”

Erdoğan, seçim döneminde deprem bölgesine söz verip sonrasında bölgeyi unuttuğunu belirttiği ana muhalefeti eleştirerek şöyle konuştu:

“Seçimlerden önce fotoğraf çektirip seçim bitince deprem bölgesine yolu düşmeyen deprem turistleri vardı. Biz depremzede vatandaşlarımızı bir an bile yalnız bırakmadık.”

“Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz”

Bölgede yürütülen projelere ilişkin güncel verileri paylaşan Erdoğan, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca Malatya–Gölbaşı–Narlı–Nurdağı demiryolu hattının yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Özgür Özel’e sert sözler: “Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert ifadelerle eleştirdi:

“Ana muhalefetin başındaki zat, çirkin ifadelerle yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Aykırı bir görüşe tahammülleri yok. Her gün başka bir yalanı ortaya çıkıyor. Yalan makinesi mi, ana muhalefet lideri mi belli değil.”

Erdoğan, Özel’in yargıya yönelik açıklamalarının “siyasi olgunluktan uzak” olduğunu ve CHP’li seçmenleri üzdüğünü de söyledi.

“Dakikada 3 yeni konut yapıyoruz”

500 bin sosyal konut projesine yoğun talep olduğunu belirten Erdoğan, deprem bölgesinde 3 bin 481 şantiyede, 200 bini aşkın personelle 7/24 çalışıldığını ifade ederek:

“Dakikada 3, günde 550 yeni konut yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bakanlarla birlikte canlı bağlantılarla konutların anahtar teslimini gerçekleştirdi.