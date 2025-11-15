Netflix Türkiye’nin 10 Ekim’de izleyiciyle buluşan, Tims&B imzalı iddialı dizisi “Enfes Bir Akşam” için merakla beklenen karar çıktı. Başarılı senarist Meriç Acemi tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Uluç Bayraktartarafından yönetilen 8 bölümlük dizi, gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede ikinci sezon onayını aldı.

Bir yalıda güç savaşı ve büyük bir aşk hikâyesi

Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver’in paylaştığı dizi, Anadoluhisarı’ndaki bir yalı etrafında dönen güç mücadelesini ve bu savaşın içinde doğan büyük bir aşkı konu alıyor. İlk sezonuyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, güçlü hikâyesiyle ikinci sezonda da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Yıldız oyuncu kadrosu devam ediyor

Dizinin kadrosunda Dolunay Soysert, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Zeynep Oymak, Taro Emir Tekin ve Sedef Avcı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. “Enfes Bir Akşam”ın 2. sezon çekim takvimi ise henüz netleşmedi.