CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da resmi temaslarda bulundu. Özel, ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa’dayız. Heyetimizle resmi törenlere katıldık, ardından KKTC Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Tufan Erhürman’ı ziyaret ettik. Kardeş vatanımız bağımsız KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde daima yanlarında olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci yaşı kutlu olsun.”
Kaynak: DHA