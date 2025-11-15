Kanal D’nin uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırlıyor. Başarılı oyuncu Durul Bazan, dizinin yeni bölümüne Adem Ağa karakteriyle konuk olacak.

Uyuşturucu baronunu canlandıracak

Aksiyonun hız kesmediği dizide Bazan’ın hayat verdiği Adem Ağa; zekâsı, gücü ve kurduğu düzen sayesinde yeraltı dünyasını kontrol eden tehlikeli bir uyuşturucu baronu olarak izleyici karşısına çıkacak. Karakter, hem polis hem de suç dünyası için büyük bir tehdit oluşturacak.

Cevher’le yolunun kesişmesi hikâyeyi hareketlendirecek

Adem Ağa’nın ilk olarak Cevher ile karşılaşacağı bölüm, Rıza Baba ve ekibinin de dikkatini çekecek. Bu karşılaşma, ekip için zorlu bir mücadeleyi beraberinde getirecek ve hikâyenin tansiyonunu artıracak.

İzleyiciyi aksiyon dolu sahneler bekliyor

Yeni bölümde ekip, Adem Ağa’nın kurduğu suç ağını çökertmek için harekete geçerken, Cevher üzerinden gelişen yeni çatışmalar da heyecanı doruğa çıkaracak. Bölüm boyunca izleyiciyi aksiyon dolu sahneler bekliyor.