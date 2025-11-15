Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde yönetmen Çağrı Şensoy ile birlikte görüntülenmiş ve sürpriz bir projeden çıktıklarını açıklamıştı. Özçivit’in merak uyandıran “sürpriz projesi”nin detayları netleşti. Başarılı oyuncunun uzun süredir üzerinde çalıştığı projenin, tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” olduğu öğrenildi.

Yazan: Levent Tülek – Yönetmen: Çağrı Şensoy

Oyunun yönetmen koltuğunda Çağrı Şensoy otururken, metni ise usta isim Levent Tülek tarafından kaleme alındı. Özçivit’in büyük emek verdiği oyunda, bir araba tamircisi olan Oki karakterine hayat vereceği belirtildi.