Bugün, UNESCO tarafından 1995 yılında ilan edilen Uluslararası Hoşgörü Günü. Bu özel gün, farklılıklara saygı duymayı, insanlar arasında anlayış geliştirmeyi ve barışçıl bir yaşam kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uzmanlara göre hoşgörü, yalnızca kültürel farklılıklar açısından değil, günlük hayatta karşılaşılan her durumda önem taşıyor. İletişimin hızlandığı, sosyal medyanın zaman zaman sertleştiği günümüzde empati kurabilmek, toplumun genel huzuru için kritik bir unsur olarak gösteriliyor.

UNESCO, hoşgörüyü şiddete başvurmadan, düşüncelere ve kimliklere saygı duyan bir iletişim biçimi olarak tanımlıyor. Bu günün amacı da toplumlarda barışı, karşılıklı saygıyı ve anlayışı yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturmak.

Uluslararası Hoşgörü Günü, herhangi bir resmi etkinlik yapılmasa bile bireylere ve kurumlara birlikte yaşamanın temelinde saygı ve anlayışın bulunduğunu hatırlatan bir gün olarak öne çıkıyor.