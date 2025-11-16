İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden bir vatandaşın önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücünün görüntülerini paylaşarak şunları kaydetti:

"Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan E.D. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatını tehlikeye atması kabul edilemez."

Yeni Trafik Kanunu ile Caydırıcı Önlemler

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere karşı caydırıcı yaptırımların uygulanacağını belirtti. Yeni trafik kanunu teklifine göre:

Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak,

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ,

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Ara Tatil Sona Eriyor: 18 Milyon Öğrenci Yarın Dersbaşı Yapıyor İçeriği Görüntüle

Yerlikaya ayrıca, vatandaşları kural ihlallerine karşı duyarlı olmaya çağırarak, şunları söyledi:

"Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yaparız."