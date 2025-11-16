Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gece saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, S.A. isimli şahıs pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Olayda 1’i polis 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şüphelinin tüfekten çıkan saçmaları yoldan geçen 3 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören S.A., tüfeğiyle yeniden ateş açtı; saçmalar bu kez ekip otosuna ve 1 polis memuruna isabet etti.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu S.A. gözaltına alınırken, yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan S.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, şüphelinin daha önce işlediği 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.