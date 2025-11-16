Kahramankazan Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Belediyesi arasında “kardeş şehir” protokolü imzalandı. Protokol, Kırgızistan heyetinin ilçeyi ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Törene, Narın Valisi Satarov Nurbek, Narın Büyükşehir Belediye Başkanı Nemat Uulu Caynak, Narın Valiliği Kontrol ve Teftiş İşleri Departmanı Başkanı Kudaybergenov Kurmanbek, eski Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, elçilik temsilcileri ve Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendireceğini belirterek, “Bu güçlü kardeşlik bağının her iki şehrimize de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Çırpanoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde Kırgızistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve ziyarette OŞ şehri ile de kardeş şehir protokolü imzalayacaklarını bildirdi.

Narın Büyükşehir Belediye Başkanı Nemat Uulu Caynak ise, imzalanan protokolün yalnızca kağıt üzerinde kalmayacağını, sosyal ve ekonomik olarak karşılıklı ilişkileri güçlendirecek bir belge niteliği taşıdığını ifade etti.