Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10–14 Kasım 2025 ara tatilinde öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla “Öğrenci Adım Adım Gelişim Programı”nı hayata geçirdi. Yenimahalle Cemre Parkı’nda bulunan Kişisel Gelişim Merkezi’nde düzenlenen program, lise öğrencileri ile mezun gençlerin katılımıyla iki gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

Öğrenciler Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Programın ilk gününde öğrenciler, uzman psikologlar eşliğinde yapılan “Bana İyi Gelen Renkler” sanat terapisi atölyesi ile “Motivasyon Haritası” grup etkinliğine katılarak renklerin duygu dünyasına etkisini, hedef belirleme yöntemlerini ve motivasyon stratejilerini uygulama yaparak keşfetti. İkinci gün ise “Anahtarlık ve Bileklik” atölyesiyle el becerilerini geliştiren gençler, programın devamında Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret etti.

ABB Ara Tatilde de Gençleri Destekliyor

ABB Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürü Sevgi Karabulut, düzenlenen programla öğrencilerin ara tatilde de desteklendiğini söyledi. Kişisel Gelişim Merkezi İdarecisi Psikolojik Danışman Kübra Hüyük ise etkinliklerin gençlerin farkındalık kazanmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, “Sanat terapisi ve motivasyon atölyelerimizin ardından el becerisi çalışmaları ve müze gezisiyle programı tamamlayacağız. Uzman psikologlarımız süreç boyunca öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, farkındalık geliştirmelerine ve öğretici bir ara tatil geçirmelerine yardımcı oluyor” dedi.