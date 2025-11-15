Fenomen kitap “Mavi Saçlı Kız”, beyazperdeye uyarlanıyor. Burçak Çerezcioğlu tarafından yazılan ve 1997’den bu yana 100’den fazla basılan eser, yapımcılığını Zamkinos Film’in üstlendiği yeni filmle sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcı kadrosunda ayrıca “Bir Başkadır”, “On Bin Adım”, “Alice Müzikali” ve “Gönül” gibi projelerin yapımcısı Nisan Ceren Özerten de yer alıyor.

Filmin senaryosu, “Yarına Tek Bilet” ve “Silsile” gibi başarılı yapımların yazarı ve “10 Bin Adım”, “Yılbaşı Gecesi”, “Gönül” gibi projelerin yapımcısı Faruk Özerten tarafından kaleme alındı. Proje, ilk aşk, aile bağları, umut ve büyüme temalarını 90’lar nostaljisiyle harmanlayarak duygusal bir baba-kız hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Engin Günaydın, Mehmet Çerezcioğlu rolünde

Hikâyenin duygusal merkezindeki baba Mehmet Çerezcioğlu karakterini canlandıracak isim usta aktör Engin Günaydın olarak açıklandı. Projenin yönetmenlik koltuğu için ise “7. Koğuştaki Mucize” ile büyük beğeni toplayan Mehmet Ada Öztekin’in adı geçiyor.

Sinema salonlarına “can suyu” olacak

Pandemi sonrası dönemde sinema salonlarına hareket kazandırması hedeflenen film, toplumsal karşılığı yüksek bir hikâyeyi deneyimli bir yapım ekibiyle birleştiriyor. Yapımcılar, film için sektörün önde gelen büyük yapım şirketleri ve finansörleriyle görüşmelerini sürdürüyor.