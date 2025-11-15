Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ercan, yıkımların çoğunda fay hattının değil, odaktan yayılan sarsıntının yapıları çalkalamasının belirleyici olduğunu söyledi.

Ercan, 1894 İstanbul depreminden 1999 Gölcük’e, İzmir Sismik depreminden 6 Şubat felaketine kadar birçok örnekle aynı noktaya işaret etti: “Kırık değil sarsıntı yıkar.”

Tarihsel örnekleri sıralayan Ercan, İstanbul’da 1894 depreminde şehrin içinden bir fay geçmemesine rağmen Kapalıçarşı’dan evlere kadar geniş bir yıkım yaşandığını, 1999’da ise Avcılar’ın fay üzerinde olmamasına rağmen en ağır hasarı sarsıntı nedeniyle gördüğünü hatırlattı.

2020’de Sisam merkezli depremde kırığın İzmir’den uzak olduğunu, buna rağmen Bayraklı’daki gevşek, sulak zemine oturan yapılar çöktüğünü söyleyen Ercan, Sındırgı’da yaşanan son yıkımın da yine aynı sebeple ortaya çıktığını belirtti.

6 Şubat 2023 depremlerinde Adana’daki ağır yıkımın da fay üzerinde olmamasına karşın, gevşek zeminlerin sarsıntıyı büyütmesinden kaynaklandığını vurgulayan Ercan, vatandaşlara açık bir uyarı yaptı:

“Evlerinizi sert, kayalık, sarsımı düşük zeminlerden seçin. Fay hattı değil, zeminin çalkalanması yıkar.”