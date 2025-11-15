İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme oturdu. Oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bahadır Ünlü, yanında çalışan bir kişiyi hırsızlık yaptığı iddiasıyla önce sözlü olarak tartıştı, ardından tekme ve yumruklarla saldırdı.

Mekân içinde yaşanan şiddet saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ünlü kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünlü, “kasten yaralama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yapılan denetimde iş yerinin ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam ettiği de ortaya çıktı. Belediye ekipleri, işletmeye yeniden mühür vurdu.

Bahadır Ünlü kimdir?

Bahadır Ünlü, 1982 doğumlu bir oyuncu. Bir dönem çeşitli dizi projelerinde yer alarak tanınmaya başladı. Son yıllarda sosyal medya içerikleriyle dikkat çeken Ünlü, oyunculuk dışında Beyoğlu’nda bir restoran-kafe işletmeciliği yapıyordu.