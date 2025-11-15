İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer’in tahliyesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, Özer’in serbest kalmasının “moral ve inancı büyüttüğünü” söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, Özer’in Silivri’deki duruşunu ve kararlı tavrını öne çıkararak, “Bu zorlu süreçte sergilediği cesaret, kararlılık ve bilgelik hepimiz için çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in görevine hızla dönmesini dilediğini belirten İmamoğlu, onun Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacak çalışmalar yapacağına inandığını da ekledi.

Mesajında Özer’in sözlerine atıfta bulunan İmamoğlu, “Ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz?” cümlesinin herkes için hatırlanması gereken bir uyarı olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, paylaşımını “Bir gün huzur ve barış yolunda yürüyen, yarım kalan kalplerin birleştiği bir Türkiye’ye uyanacağız. Sevgi ve hasretle” sözleriyle tamamladı.