ÖSYM, 2026 yılında uygulanacak merkezi sınavların takvimini açıkladı. Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS ve KPSS tarihleri netleşirken, sınav hazırlığında bulunanlar için süreç resmen başlamış oldu.

Açıklanan takvime göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran’da yapılacak. Üniversite hayali kuran gençler için kritik tarihler bu yıl da Haziran ayının üçüncü haftasına denk geliyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için de tarihler netleşti.

Genel Kültür – Genel Yetenek oturumu 6 Eylül’de yapılacak.

Ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları 12–13 Eylül’de uygulanacak.

Ortaöğretim KPSS ise 15 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Yetkililer, başvuru tarihleri ve sınav yerlerinin her yıl olduğu gibi ÖSYM tarafından ayrıca ilan edileceğini belirterek adaylara resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.