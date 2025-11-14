İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çömez, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile Kurtulmuş arasında yaşanan tartışmayı hatırlatarak, “Sayın Usta millet adına sorumlulukla bir soru sordu. Ancak Meclis Başkanı öfkelendi, komisyonu terk etti, ardından Usta’yı mahkemeye verdi” dedi.

"Eğer ‘Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?’ sorusundan onurunuz zedeleniyorsa, o zaman gerçekten bir sevdanız mı var?” diye soran Çömez, “Bu öfke bir çaresizlik göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"9 BİN PKK'LI AFFEDİLECEK" İDDİASI

Basın toplantısında en çok yankı uyandıran başlık ise Reuters’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı haber oldu. Çömez, “Reuters, Türkiye’nin 9 bin PKK’lıyı affedeceğini yazıyor. 8 bini aktif eylemlere katılmış kişiler. Bu haberle ilgili ne TBMM’den ne de ilgili kurumlardan tek bir açıklama geldi. Biz milletvekilleri, bunu İngiliz haber ajansından öğreniyoruz” dedi. “Plan şu: Önce MGK, PKK’nın terör örgütü olmadığına dair karar alacak. Ardından Meclis’te ‘entegrasyon yasası’ çıkarılacak. Bu yasa PKK’ya özgü bir af düzenlemesi olacak” diyen Çömez, iktidara “Bu tehlikeli oyundan vazgeçin” çağrısı yaptı.

Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un MGK açıklamasını hatırlatarak hükümetin “9 bin PKK’lı için af hazırlığı yaptığı” iddiasını gündeme getirdi. Çömez, “İlk işaret Reuters’tan, ikincisi Kurtulmuş’tan geldi. MGK sonrası entegrasyon yasası çıkarılacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Çömez, “Diğer terör örgütleri de ‘vazgeçtik’ derse onları da affedecek misiniz?” diye sordu.

KANDİL MODERN SİLAHLARLA POZ VERİYOR, SİZ HALA DİLEK DİLİYORSUNUZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Kurtulmuş’un “Bir eli sandıkta, bir eli silahta olmasın” sözlerini de eleştirerek, “Bu dilek yetmez. Sizin ‘silah bıraktı’ dediğiniz örgüt, Amerikan ordusunun silahlarıyla kandil'de basın toplantısı yapıyor” ifadelerini kullandı. Elinde M16 silahı taşıyan örgüt üyelerinin fotoğraflarını gösteren Çömez, “Mangal partisiyle milleti kandıramazsınız” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.