İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili tartışmalar sürerken, AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, mevcut iddianamenin yalnızca başlangıç olduğunu, sürecin “en az iki” ek iddianameyle daha büyüyeceğini iddia etti.

Tayyar, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek dosyada şüpheli sayısının da artabileceğini söyledi. Bu değerlendirme, uzun süredir siyaset gündemini meşgul eden İBB dosyasında tansiyonu yeniden yükseltti.

Tayyar daha önce de iddianamenin hacmi ve diliyle ilgili eleştirilerde bulunmuş, binlerce sayfayı bulan metnin hem okunmasını hem de hukuki değerlendirmeyi zorlaştırdığını ifade etmişti. Siyasi yorumlar içeren bölümlerin de yargısal süreci gölgelediğini dile getirmişti.

Yeni iddianamelerle birlikte soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendirilirken, sürecin nasıl ilerleyeceği mahkemenin önümüzdeki dönem vereceği kararlarla netleşecek.