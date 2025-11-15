GONCAGÜL KONAŞ

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, TBMM’de gündeme gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran “terörsüz Türkiye projesi” tartışmalarına yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Abdullah Öcalan’ın bu süreçte “kurucu aktör” gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Türkeş, hem PKK ve Öcalan’a hem de projeye destek verdiğini belirten siyasi partilere ağır eleştiriler yöneltti. Babası Başbuğ Alparslan Türkeş’in mirası üzerinden yürütülen söylemlere de sert tepki gösteren milletvekili, “Türkeş’in adını bu projeye bulaştırmak ihaneti meşrulaştırma çabasıdır; buna asla destek vermem.” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN AMACI TERÖRSÜZ TÜRKİYE; TERÖR İSTEYENİN PSİKOLOJİK PROBLEMİ VARDIR”

Ayyüce Türkeş, tartışmaların merkezindeki “Terörsüz Türkiye Projesi”ne ilişkin temel prensibin zaten tüm milletin ortak hedefi olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Terörsüz Türkiye deyince tabii ki hepimiz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Yani hepimizin amacı o. Kim terör olsun ister? Psikolojik problemin olması lazım ya da Türk milletinden olmaman lazım ki terör olsun isteyesin.”

Türkiye’nin bugüne kadar verdiği şehitleri hatırlatarak, toplumun bu konuda hassasiyetini dile getiren Türkeş, “En yakın zamanda yirmi askerimiz şehit oldu, acımız sonsuz. Elli beş bin şehit verdik bu topraklarda.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE PKK’YI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİ AMA PKK BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ: DEVLETLEŞME ÇABASI VAR”

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadelede yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Türkeş, PKK’nın sahadaki varlığına ilişkin şunları söyledi: “Süleyman Soylu dedi ki ‘70 tane terörist kaldı, hepsinin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz’. Türkiye’de PKK bitti dedi. Bitti de şöyle bitti: PKK devletleşti. Biri Kuzey Irak’ta, biri Fırat’ın doğusunda devletleşmeye çalışıyor.” diyen Türkeş, bu noktada sürecin başka bir boyuta evrildiğine dikkat çekti: “Burada başka bir plan var. Bizim görmemiz gereken başka bir şey var.” ifadelerini kullandı.

