İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Partinin grup toplantısında, uçak kazası, “Terörsüz Türkiye” ve asgari ücret konusunda görüşlerini dile getirdi.

Ülkemize resmi bir ziyaret için gelen ve içinde Libya Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı bulunan bir askeri heyet, dönüş yolunda bir uçak kazası neticesinde hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu, konunun birçok yönüyle ele alınması gerektiğini ve gelişmeleri dikkatle takip edeceklerini söyledi

FİL BENZETMESİ

Meclis’te devam eden Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun çalışmalarını eleştiren Dervişoğlıu, Komisyona verilen raporları file benzetti.

Dervişoğlu “Komisyona katılan partiler, sonunda raporlarını verdiler, Ortada kısa tabirle, “5 benzemez” vardır.Biri tuttuğu hortumu, fil zannediyor; Bir diğeri kuyruğunu, ötekiler de bacağını tarif ediyor.

O Fili doğru tarif eden ise, sadece İYİ Parti oldu. O Fil; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Hukuksuz, anayasasız, ölçüsüz bir tek adam rejimi elinde, “Hanedancılık ve Feodallik” mengenesinde yok edilmesidir.

“AL BAŞKANLIĞI, VER APO’YU PAZARLIĞI”

“Mangalda silah yakma” şovunda, “Terörü bitirdik” diye, “mangalda kül bırakmıyorlar”.

Ama her açıklamalarında, “Meçhul bir yol haritasından” bahsediyorlar. Pazarlık yok diyorlar ama,

Aşama dedikleri her şey, pazarlığın ta kendisi! Bölge diyorlar, ortada Türkiye yok.

Millet diyorlar, başında “Türk” yok. Devlet diyorlar, içinde Cumhuriyetten bahseden yok.

Malum süreç, Devlet aklı diye pazarlanarak, Bir yıldan fazladır devam ediyor. Bizse ilk günden beri,

Bunun Türk Milletine karşı yapılan, “Büyük bir kalkışma” olduğunu anlatıyoruz. Komisyon burada sadece bir aşamaydı. TBMM eliyle, teröristbaşı Öcalan’a meşruiyet vermenin;

“Al başkanlığı, ver Apo’yu” pazarlığının, manivelasıydı.” diye konuştu.

“HERKES MUTSUZ”

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, yeni açıklanan asgari ücretin, halkın sefaletinin 2026 yılında da süreceğini ifade ederek şunları söyledi

“Uzun bir zamandır asgari ücreti tartışıyoruz. Sonunda içinde işçi sendikalarının bulunmadığı bir komisyonda asgari ücret belirlendi. Açlık sınırının 30 bin lira, Bekar bir çalışanın aylık maliyetinin 40 bin lira, yoksulluk sınırının yaklaşık 100 bin lira olduğu Türkiye’de, Asgari ücret 28 bin 75 lira olarak ilan edildi. Bu bir utanç vesilesidir. Bu vatandaşın açlığa ve sefalete mahkum edilmesidir.

Bugün Türkiye’de asgari ücret, “başlangıç maaşı” değildir. Asgari ücret, Türkiye’nin ortalama ücretidir.

Allah rızası için söyleyin, bu parayla ayın sonunu getirebilmek mümkün müdür?

Şimdi birileri çıkıp diyecek ki, “size rakam söylemek kolay” “Bu rakam ağır gelir, işveren ödeyemez, işletmeler batar.’’ “Bizse sadece işçiyi değil, Bu ülkenin katma değerini üreten küçük esnafını ve sanayicisini de düşünüyoruz.”

Enflasyon hedefine ulaşılana kadar; İşverenin ödediği SGK primini ve işsizlik sigortası

İşveren payını devlet üstlenmelidir. İşçisine asgari ücretin üzerinde maaş veren veya istihdamını koruyan küçük esnafa, Elektrik, Doğalgaz ve kira konularında vergi indirimi sağlanmalıdır.

Asgari ücret düşük tutuldukça, Sadece işçi değil; Esnaf da, Küçük işletmeler de, Şirketler de

Aileler de batıyor. Herkes aynı yoklukta, Herkes, aynı yoksullukta eşitleniyor. Türkiye’de: Barınma bir hak değil, ayrıcalık haline gelmiştir. Kiralar maaşları yutmaktadır.m Öğrenciler yurtsuz, Memurlar evsiz, Herkes mutsuz.”