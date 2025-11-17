Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM), ara tatilde düzenlediği “Çocuk Workshop” etkinliğiyle miniklere hem el becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli vakit geçirecek bir ortam sundu.

Yunus Emre Kültür Merkezi ÇEM’de dört gün boyunca süren atölyelerde çocuklar; taş boyama, çini sanatı, maske yapımı, kapı süsü hazırlama ve kâğıt bardaktan kukla tasarımı gibi pek çok yaratıcı çalışmada yer aldı. Fasulye ekimiyle doğayı keşfetme fırsatı bulan minikler, uçurtma yapımı ve kitap ayracı tasarımıyla kendi el emeği ürünlerini ortaya koydu. 13-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklere çocukların ilgisi yoğun olurken, veliler de ara tatilin verimli ve keyifli geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Renkli ve öğretici atölyeleriyle dikkat çeken ÇEM, çocuklara neşeli anlar yaşatmayı sürdürüyor.

“Çocuklarımızın gelişimine destek olmaya devam edeceğiz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, düzenlenen etkinliklerin çocukların kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın eğlenirken öğrenebileceği çalışmalar hazırlamak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Keçiörenli ailelerimizin ilgisi de bizleri memnun etti. ÇEM’de hayata geçirdiğimiz atölyeler sayesinde çocuklarımızın hayal gücünü, üretkenliğini ve el becerilerini geliştirmelerine katkı sağladık. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için bu tür etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Etkinlikten memnun kalan aileler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ederek yapılan çalışmaların çocuklar için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.