Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında yeni bir gelişmeyi duyurdu. PFDK tarafından “bahis oynama” gerekçesiyle 8–12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemden 67’si, itirazlarını Tahkim Kurulu’na iletti. Bu başvuruların değerlendirme süreci resmen başlatıldı.

Süreçte öne çıkan isimler:

Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay’ın dosyalarının incelenmesi devam ediyor. Bu hakemlerle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Diğer hakemler:

Toplam 149 hakemden geriye kalan 82’siyle ilgili süreç ise henüz netleşmedi. TFF, ikinci aşama kararlarının kamuoyuna daha sonra duyurulacağını belirtti.

Futbol kamuoyunda yankı uyandırdı:

Aktif hakemlerin bahis oynaması, hem etik kurallar hem de sportif adalet açısından en ciddi ihlallerden biri olarak değerlendiriliyor. Soruşturma, Türk futbolunda güven sorunu tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, sürecin tamamlanmasının ardından uzun vadeli bir denetim ve şeffaflık uygulamasının başlayabileceğini ifade ediyor.