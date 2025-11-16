Türkiye’de tek milletvekili il olan ve Cumhur ittifakının yüzde 83’ oy aldığı Bayburt’ta CHP’nin yaptı il Kongresi’nde 26 yaşında genç bir avukat Sercan Türker CHP İl Başkanı oldu.

Sonsöz com.tr’ye açılamalarda bulunan Av. Sercan Türker, göreve gelmelerinin ardından CHP’ye olan ilginin gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Av. Sercan Türker, Türkiye’deki siyasi baskı ortamının Bayburt’ta da açık biçimde hissedildiğini belirterek, “Bugün Bayburt’ta insanlar partimizin imza kampanyasına katılmak istiyor ama memuriyetine zarar gelir korkusuyla imza atmaktan çekiniyor. Bu tablo, Türkiye’deki hukuki sorunların en somut göstergesidir” dedi.

Türkiye’nin en genç il başkanı olan Türker, korku siyasetinin artık son bulması gerektiğini belirtti:

“Vatandaşın demokratik katılım hakkı korku duvarına çarpmamalı. Bizim partimiz kimseyi fişlemez, ayrıştırmaz. Bayburt’ta Cumhuriyet Halk Partisi korkulan bir parti olmaktan çıkacak; herkesin hakkını, hukukunu savunan bir halk partisi haline gelecek.”

“ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR, UMUT BÜYÜYOR”

CHP Bayburt İl Başkanı Türker, göreve gelmelerinin ardından partiye olan ilgide gözle görülür bir artış yaşandığını açıkladı.

“14 Haziran mitinginden sonra üye sayımız hızla arttı. Biz göreve geldiğimizden bu yana 20–25 yeni üyemiz oldu. Bayburt halkı artık CHP’yi yeniden bir umut kapısı olarak görüyor. İnsanlar korkuyu değil, cesareti seçiyor. Biz bu cesareti büyüteceğiz,” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK BUHRAN VE AİLE ÇÖKÜŞÜ BİRBİRİNE BAĞLI”

Av. Sercan Türker, Bayburt’taki en önemli sorunlardan birinin ekonomik çöküş ve buna bağlı sosyal yıpranma olduğunu belirtti.

“Bayburt’ta refah seviyesi her geçen gün düşüyor. Ekonomik sıkıntılar aile yapısını da sarsıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Bayburt’ta en çok görülen dava türü boşanma davaları. Bu da gösteriyor ki geçim sıkıntısı, aile içi huzuru zedeliyor. Toplumsal çözülmenin en temel nedeni ekonomik çaresizliktir,” dedi.

“ADALETE ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK VAR”

Başkan Türker, adalet sistemindeki yapısal sorunlara da dikkat çekti:

“Bayburt, hâkim ve savcılar için genellikle ilk atama yeri. Bu da tecrübe eksikliği nedeniyle adalete erişimi zorlaştırıyor. Yargı sisteminin bu dengesiz yapısı Bayburtlu vatandaşın adalet duygusunu zedeliyor. Hukuk devletinde adaletin yeri ya da kişisi olmaz; her yurttaş aynı güveni hissetmelidir.”

“BAYBURT’U UMUDUN ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

CHP Bayburt İl Başkanı Av. Sercan Türker, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bayburt, üretimiyle, emeğiyle, gençliğiyle ayağa kalkabilecek bir şehir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kente yeniden umut olacağız. Korku değil, cesaret siyaseti yapacağız. Bayburt’u kendi ayakları üzerinde duran, adaleti güçlü, refahı yüksek bir şehir haline getireceğiz.”