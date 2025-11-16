Detaylar:

e-Tebligat uygulamasıyla mükellefler tebligatlarını elektronik adreslerinden alıyor. Bugüne kadar 11,8 milyon kişi uygulamayı kullandı, 9 ayda 47 milyon tebligat elektronik olarak iletildi ve toplamda 243 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edilerek bugünkü fiyatlarla 51 milyar lira tasarruf sağlandı.

e-Beyanname sistemiyle son 20 yılda 1,8 milyardan fazla beyanname elektronik ortamda alındı. Sadece kağıt tasarrufu bugünkü fiyatlarla 3,5 milyar lirayı aştı.

e-Fatura uygulaması kapsamında 1,9 milyon mükellef bu yılın 9 ayında yaklaşık 800 milyon belge düzenledi. Tüm mükellefler 2026’dan itibaren e-Fatura düzenleyebilecek.

Dijital Vergi Dairesi, fiziki bir vergi dairesi gibi çalışıyor ve belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme, vergi ödeme ve borç sorgulama gibi 208 farklı hizmet sunuyor. Mükellefler, tüm bu işlemleri tek çatı altında dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

Dijital ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden; anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, banka hesapları, internet ve telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve yabancı banka kartlarıyla yapılabiliyor.