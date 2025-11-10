Prof. Dr. Mehmet Erdem, kısırlık (infertilite) ve tüp bebek tedavilerine ilişkin Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz'a önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik oluşmaması durumunda kısırlıktan söz edilebileceğini belirten Erdem, bu durumun yalnızca kadınlardan değil, erkeklerden de kaynaklanabileceğini söyledi.

Erdem, “Kısırlık vakalarının yaklaşık yüzde 30’u erkek, yüzde 70’i ise kadın kaynaklı oluyor. Ancak bazı durumlarda her iki tarafta da sorun bulunabiliyor. Erkeklerde sperm sayısı, hareketi veya yapısındaki bozukluklar; kadınlarda ise tüplerin tıkanıklığı, erken menopoz ya da yumurtlama bozuklukları buna neden olabiliyor,” dedi.

Bazı çiftlerde belirgin bir neden bulunamadığını belirten Erdem, bu durumun ‘nedensiz kısırlık’ olarak tanımlandığını söyledi. “Bu grup hastalarda hem erkek hem kadın tarafında testler normal çıkar ama gebelik yine oluşmaz. Bu vakaların bir kısmı ilaç tedavileriyle çözülebilir,” diye ekledi.

Yaşam Tarzı ve Beslenme Alışkanlıkları Üreme Sağlığını Etkiliyor!

Erdem, yaşam tarzının kısırlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayarak, “Sigara, alkol ve obezite hem kadınlarda hem erkeklerde üreme sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle obezite, yumurta ve sperm kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten uzak durmak tedavi sürecini olumlu etkiler,” dedi.

Tüp Bebek Tedavisinde Yaş Faktörü Belirleyici!

Tüp bebek tedavisinin her hastaya göre kişisel olarak planlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Erdem, “Kadın yaşı en önemli başarı kriterlerinden biridir. 37 yaşından sonra gebelik oranları düşmeye başlıyor. 45 yaşın üzerindekilerde ise tüp bebek önerilmiyor, çünkü başarı oranı çok düşük oluyor,” dedi.

Tedavi sürecinin aşamalarını da anlatan Erdem, “Kadında normalde tek bir yumurta gelişir. Biz ilaç tedavileriyle birden fazla yumurta büyütüyoruz. Bu yumurtalar anestezi altında toplanıp, mikroenjeksiyon yöntemiyle spermle dölleniyor. Döllenen embriyolar laboratuvar ortamında birkaç gün izlenip en sağlıklısı rahme transfer ediliyor,” şeklinde konuştu.

Laboratuvar Kalitesi ve Deneyim Başarıyı Artırıyor

Erdem, merkezin diğer merkezlerden farkını ise şöyle açıkladı: “Bizim laboratuvarımızda tüm işlemler son derece titizlikle yürütülüyor. Hem teknolojik altyapımız hem de ekibimizin deneyimi en büyük avantajımız. Dış ortamla temasın en aza indirilmesi ve kaliteli laboratuvar koşulları, gebelik oranlarını artırıyor. Ayrıca tüm işlemler Prof. Dr. Ahmet Erdem ve benim tarafımdan bizzat yapılıyor. Bu da merkezimizin güvenilirliğini ve başarısını artıran önemli bir etken.”

Fotoğraftakiler; Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Mehmet Erdem

Genetik Taramalı Tüp Bebek Yöntemleri Artık Mümkün!

Son dönemde genetik tarama teknolojilerinin de önem kazandığını belirten Erdem, “Akraba evliliklerinin sık olduğu toplumlarda embriyolarda genetik bozukluk riski artıyor. Bu nedenle genetik taramalı tüp bebek yöntemleriyle embriyolar incelenip sağlıklı olanlar seçiliyor. Böylece daha sağlıklı gebelikler elde ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

ICSI ile Döllenme Süreci!

Prof. Dr. Mehmet Erdem, tüp bebekte kullanılan ICSI (Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu) yöntemini de anlattı: “ICSI, spermin doğrudan yumurtanın içine enjekte edilmesi işlemidir. Yumurta toplama günü erkekten alınan sperm örnekleri, sayı ve hareketlilik özelliklerine göre laboratuvarda hazırlanır. Yumurtaların etrafındaki hücreler temizlenip, her bir yumurtaya tek bir sperm enjekte edilir. Yaklaşık 17-18 saat sonra döllenme kontrol edilir. Döllenen embriyolar, 3. veya 5. günün sonunda ameliyathane ortamında kadının rahmine transfer edilir. Bu yöntem gebelik şansını artırıyor.”

Psikolojik Destek Tedavi Sürecinin Bir Parçası!

Tedavi sürecinde çiftlerin duygusal olarak da zorlandığını dile getiren Erdem, “Kadınlar toplumda çocuk sahibi olamadıkları için büyük bir baskı hissediyor. Biz merkezimizde psikolojik destek hizmeti de veriyoruz. Psikologlarımız ve diyetisyenimiz, çiftlerin bu süreci daha sağlıklı geçirmesi için yanlarında oluyor,” dedi.

Son olarak çiftlere tavsiyede bulunan Prof. Dr. Mehmet Erdem, “Tüp bebek tedavisinde tecrübeli merkezleri tercih edin, sigaradan uzak durun, sağlıklı beslenin ve süreci geciktirmeyin. Zaman, bu tedavilerde en önemli faktördür,” diyerek sözlerini tamamladı.